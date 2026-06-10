Aprobada una subvención de 949.830 euros a la Fundación de Investigación Biomédica de Salamanca

La Junta de Castilla y León ha aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles una subvención de 949.830 euros a la Fundación de Investigación Biomédica de Salamanca (FIBSAL) para "colaborar en la investigación traslacional y el mantenimiento de una masa crítica de investigadores de reconocido prestigio en la Comunidad".

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La FIBSAL está encargada de la gestión económico-administrativa y de los Recursos Humanos del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL).

Esta subvención está integrada dentro del importe de 1.500.000 euros destinado a apoyar la investigación biosanitaria, concediendo a mayores con las subvenciones a los Institutos de Investigación Biosanitaria de Valladolid, León y Burgos.

En concreto, el IBioVALL recibirá 300.000 euros y el IBioLEÓN 150.000 euros; también se ha aprobado un gasto de IBioBURGOS de 100.000 euros.