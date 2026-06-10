El Centro de Investigación en Luz y Materia de la USAL se consolida como referente científico en su primer año de vida

LUMES, el centro de investigación en luz y materia de la Universidad de Salamanca, se ha consolidado durante su primer aniversario haciendo un balance muy positivo de cara a mirar al futuro. Durante su primer año de existencia, ha publicado treinta artículos en revistas de prestigio, lo que es fiel indicador del buen futuro que le espera.

Publicidad Publicidad

De este modo, con la creación de este centro la USAL fortaleció el ámbito de la investigación en la capital del Tormes, haciendo que sea un lugar clave tanto para investigadores como estudiantes que se dedican a áreas como óptica ultrarrápida, la luz estructurada, los materiales cuánticos, el magnetismo y la fotónica.

El centro reúne en la actualidad a casi 50 miembros procedentes de diferentes centros de investigación de la Universidad de Salamanca y del Centro de Láseres Pulsados, incentivando la investigación interdisciplinar.

Entre las diferentes revistas en las que se han publicaciones se encuentran Nature Photonics, Nature Communications, Physical Review Letters o ACS Nano, con distinciones y logros como un ERC Proof of Concept por parte del Consejo Europeo de Investigación, en el marco del programa Horizonte Europa, o la recepción de la visita de un Premio Nobel de Física a una de las defensas de tesis doctoral que hizo uno de los investigadores del LUMES.

Por otro lado, no solamente se ha dedicado este año de vida a la investigación, sino que con la escuela apra estudiantes internacionales International Summer School on Structured Light and Matter ha llegado a reunir a la ciudad a personas de todo el mundo, organizando para el me de julio la segunda edición de esta iniciativa que se celebrará del 6 al 10 de julio.

Por otro lado, LUMES también ha participado en otras actividades como la Noche Europea de los investigadores, la Semana de la Ciencia, exposiciones fotográficas, concursos, jornadas de puertas abiertas o diversas iniciativas organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y del Día Internacional de la Luz.

Publicidad Publicidad