La Universidad Pontificia de Salamanca pone 56 becas a disposición de deportistas de alto nivel y rendimiento para el curso 2026-2027

La Universidad Pontificia de Salamanca pone 56 becas a disposición de deportistas de alto nivel y de alto rendimiento para el curso 2026-2027.

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Las becas corresponden a 25 titulaciones ofertadas en los campus de Salamanca y de Madrid. De esas becas 10 serán de formación online; 30 de formación presencial de grado; 16 de máster universitario y en formación permanente.

Los estudiantes podrán beneficiarse de descuentos en sus estudios de grado y posgrado gracias al convenio de dos años prorrogable entre el Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Educación, FP y Deportes y la UPSA.

En este sentido, la UPSA da la oportunidad a los deportistas vinculados al Programa de Atención del Deportista de benefiarse de 17 grados y 8 másteres durante los cuatro cursos académicos:

Se ofertará 10 becas, con un 10 % de descuento de las tasas académicas en la formación presencial de las siguientes titulaciones de grado:

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Salamanca)

Grado en Magisterio en Educación Primaria -presencial y semipresencial- (Salamanca)

Grado en Magisterio en Educación Infantil - presencial y semipresencial- (Salamanca)

Grado en Fisioterapia (presencial en Madrid)

Grado en Nutrición Humana y Dietética –semipresencial- (Madrid) Los deportistas podrán optar a 8 becas, con un 20 % de descuento de las tasas académicas, en los posgrados:

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Máster Universitario en Informática Móvil -online

Máster Universitario en Dirección de Proyectos Informáticos y Servicios Tecnológicos -online

Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar -online

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y Procura -online- Además, el programa también comprende otras 8 becas en estos másteres en Formación Permanente, con un 20 % de descuento de las tasas académicas: