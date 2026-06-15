A las 14.45 horas del mediodía de este lunes se ha producido una salida de vía en La Fregeneda que ha terminado con el vehículo cayendo por un desnivel a un arroyo. El suceso ha tenido lugar en la avenida del Muelle. A su llegada, los servicios de emergencia comprueban que la conductora, una mujer de unos 50 años, se encuentra fuera del vehículo, consciente pero con una fuerte crisis de ansiedad, por lo que es atendida en el lugar.