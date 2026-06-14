Una mujer de unos 50 años ha resultado herida tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera de Aldeadávila, a la altura del parque, en el municipio salmantino de Aldeadávila de la Ribera.
Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el aviso se recibió a las 21:00 horas, cuando varias llamadas alertaron de la salida de vía de un turismo que acabó chocando contra una pared y terminando en un prado.
Los alertantes indicaron que en el interior del vehículo había una mujer que se encontraba inconsciente tras el impacto.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un recurso sanitario para la atención de la herida.