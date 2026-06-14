Una mujer de unos 50 años, inconsciente tras un accidente de tráfico en Aldeadávila de la Ribera

El turismo en el que viajaba se salió de la vía y chocó contra una pared antes de terminar en un prado; fue movilizado un dispositivo de emergencias

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera de Aldeadávila, a la altura del parque, en el municipio salmantino de Aldeadávila de la Ribera.

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Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el aviso se recibió a las 21:00 horas, cuando varias llamadas alertaron de la salida de vía de un turismo que acabó chocando contra una pared y terminando en un prado.

Los alertantes indicaron que en el interior del vehículo había una mujer que se encontraba inconsciente tras el impacto.