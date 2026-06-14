Herido un ciclista tras una caída en la DSA-220 en Casafranca

Un varón de unos 30 años ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída mientras circulaba en bicicleta en la carretera DSA-220, a la altura del kilómetro 22, en el término municipal de Casafranca (Salamanca).

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Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, la alerta se recibió a las 11:50 horas, momento en el que varios avisos alertaron de la caída de un ciclista que presentaba una lesión en el hombro.

Desde la sala del 1-1-2 se dio aviso a la Guardia Civil (COS) y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico hasta el lugar del suceso.