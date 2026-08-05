Óscar Lorenzo hace la 'mili' a las órdenes de Fernando Torres

Los goles de Óscar Lorenzo le valieron la doble salvación a Unionistas (en División de Honor y en Tercera RFEF) la pasada temporada. Después, el joven delantero dio el salto al Atlético de Madrid. Aunque tiene ficha con el C, el charro está entrenando con el filial de Primera RFEF.

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Y el premio no podría ser mejor. Ya no solo por entrenar con un equipo de la tercera división del fútbol español, sino porque su entrenador es Fernando Torres. 'El Niño', uno de los goleadores más importantes de la historia de nuestro país, cuenta con grandes números en los banquillos de la base colchonera.