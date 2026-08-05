Lucía Soriano, primer fichaje de Unionistas femenino para Tercera RFEF

El primer fichaje de Unionistas femenino para Tercera RFEF es Lucía Soriano. La centrocampista se pone a las órdenes de Óscar Martín para la nueva aventura del equipo blanquinegro.
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Lucía Soriano llega procedente del Club Deportivo Navega y ya cuenta con experiencia en Tercera RFEF.
"¡Muy felices de que formes parte de este proyecto! ¡Bienvenida, Lucía!", expresan desde el equipo femenino de Unionistas.