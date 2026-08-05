Nuevo test para Unionistas: cara a cara contra la Ponferradina

A las 19 horas, en la localidad berciana de Cubillos de Sil, la Ponferradina y Unionistas se verán las caras en un nuevo amistoso de pretemporada. Los dos equipos todavía tienen tiempo por delante para el debut liguero en Primera RFEF, pero quieren ir tomando buenas sensaciones.

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Los charros cayeron en su primer partido ante el Burgos por 0-1 y buscarán coger más ritmo de juego. “Llegamos preparados que es importante para ir cogiendo ritmo y agarrar la idea. Nos queda para llegar a la competición como queremos llegar. Queremos ver un punto más de ritmo y de agresividad, que es lo que nos faltó en el último partido”, explica Javi Medina.

El entrenador sevillano no podrá contar con el delantero Dani González ni con el extremo Hugo de Bustos y volverá a tener que citar a muchos futbolistas del filial.