Unionistas renueva a su capitán

Unionistas de Salamanca ha logrado la primera renovación de la temporada. El capitán Ramiro Mayor seguirá una campaña más en el club blanquinegro y jugará su séptima temporada en Unionistas.
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Con más de 150 partidos oficiales en el club, su presencia la campaña pasada con Mario Simón en el banquillo fue mínima. Sin embargo, el director deportivo Antonio Paz confía en el capitán y Javi Medina también le quiere en su proyecto.
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“Capitán del conjunto blanquinegro, Ramiro seguirá aportando su experiencia, jerarquía y conocimiento de la categoría al equipo una temporada más”, explican en el comunicado de prensa del club charro.