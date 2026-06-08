Antonio Paz valora mantener a un miembro del cuerpo técnico de Mario Simón

“Tiene opciones. Es algo que necesitamos desde el club. Me aventuro a decirte que no será la única persona de Salamanca que formará parte del cuerpo técnico del primer equipo. Raúl ya ha hablado con alguno de los candidatos. Es una posibilidad. Es un gran profesional y él también tiene esa inquietud de dar el paso al primer equipo”, admitía el director deportivo de Unionistas sobre Raúl Fuentes.