Antonio Paz valora mantener a un miembro del cuerpo técnico de Mario Simón

Unionistas está cerca de cerrar a su nuevo entrenador. SALAMANCA24HORAS.COM desveló los nombres de Javi Medina y Lolo Escobar como posibles nuevos inquilinos del banquillo charro y, en la tarde del miércoles, el periodista Ángel García ‘Cazurreando’ daba como cerrada la incorporación del propio Javi Medina.
El director deportivo, Antonio Paz, piensa en un miembro del cuerpo técnico de Mario Simón como nuevo entrenador de porteros. Según puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, Angelda tiene muchas opciones de continuar en el nuevo staff de Unionistas.
Y, sea quien sea el próximo entrenador, Antonio Paz también quiere que Raúl Fuentes (que fue el entrenador del División de Honor del club) forme parte del próximo cuerpo técnico bien sea como segundo entrenador o como entrenador asistente.