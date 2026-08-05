Agricultores y ganaderos se manifiestan frente a la Junta para exigir "un apoyo económico similar al del Ministerio"

Las cuatro organizaciones profesionales agrarias representativas del sector en Castilla y León han anunciado que se manifestarán el jueves 27 de agosto frente a la sede de Presidencia de la Junta para reclamar al Ejecutivo autonómico “un apoyo económico similar” al que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para combatir la crisis de rentabilidad del sector agrario, según informa Agencia Ical.

Publicidad Publicidad

Los líderes de Asaja, la Alianza UPA-COAG y UCCL en Castilla y León, Donaciano Dujo, Aurelio González, Lorenzo Rivera y Jesús Manuel González Palacín, respectivamente, aseguran en un comunicado que la unión entre el descenso de la producción en la cosecha de cereal de invierno, un 40 por ciento menor que la media de los últimos años, y los altos precios de fertilizantes, carburantes, semillas y maquinaria para producir, sitúan al sector en una situación de producción a pérdidas.

No obstante, reconocen que el apoyo del Gobierno de España, con ayudas por hectárea para compensar el incremento desmesurado de los costes de producción, puede ayudar positivamente, aunque “no es suficiente para compensar las pérdidas que está soportando el sector en Castilla y León, con la mayor superficie cerealista del país”.

Por ello, reclaman al nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta, Joaquín Antonio Pino, de Vox, que cumpla con la promesa de apoyo económico hacia los cerealistas dado que, hasta el momento, “no existe concreción alguna de estas medidas de apoyo”.

Para hacer fuerza en su exigencia, las cuatro organizaciones profesionales agrarias, en unidad de acción, se manifestarán el próximo jueves 27 de agosto en la sede de Presidencia de la Junta de Castilla y León, en Valladolid, con el objetivo de que la administración autonómica ponga en marcha, “de forma inmediata, ayudas similares a las del Ministerio”.