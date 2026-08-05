La Estación Tecnológica de la Carne de Guijuelo impulsa 14 proyectos para desarrollar productos cárnicos más saludables, seguros e innovadores

La Junta de Castilla y León quiere reforzar su apuesta por la innovación en el sector cárnico a través de la Estación Tecnológica de la Carne (ETC) de Guijuelo, lugar desde el desarrolla 14 proyectos y servicios de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con una inversión superior a los 1,09 millones de euros. El objetivo es mejorar la calidad, la seguridad alimentaria y la competitividad de uno de los sectores estratégicos de la industria agroalimentaria de la Comunidad y de la provincia de Salamanca.

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El director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), David González, ha visitado este martes las instalaciones acompañado por el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Juan José García García, quien anteriormente dirigió este centro de investigación.

Durante la visita, ambos responsables conocieron los principales proyectos que desarrolla la Estación Tecnológica de la Carne en colaboración con empresas, consejos reguladores y entidades del sector. El centro trabaja en toda la cadena de valor de la industria cárnica, desde la producción animal hasta el desarrollo de nuevos productos, la mejora de los procesos de elaboración, la conservación, la seguridad alimentaria y el análisis sensorial.

Uno de los proyectos más destacados es SENSORIALIMENT, que utilizará herramientas basadas en neurociencia e inteligencia artificial para medir de forma objetiva la respuesta de los consumidores ante los alimentos. Según explicó David González, esta tecnología permitirá a las empresas diseñar nuevos productos y mejorar sus formulaciones apoyándose en datos científicos, más allá de los estudios de mercado tradicionales.

Otra de las líneas de trabajo es el proyecto SAFECHAIN-MEAT, centrado en desarrollar nuevas estrategias de desinfección y biopreservación para reducir la presencia de microorganismos patógenos, prolongar la vida útil de los productos cárnicos y mejorar su seguridad mediante soluciones más sostenibles para la industria.

Además, la Estación investiga nuevas técnicas para optimizar los procesos de maduración y conservación de la carne, la ultracongelación y el desarrollo de productos cárnicos más saludables y adaptados a las demandas de los consumidores.

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