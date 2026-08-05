‘Engánchate a tus metas’, el lema con el que Guijuelo presenta la campaña de prevención de consumo de alcohol y drogas para sus fiestas

‘Engánchate a tus metas’, es el lema con el que Guijuelo presenta la campaña de prevención de consumo de alcohol y drogas para sus fiestas de agosto.

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El objetivo de la campaña, tal y como ha indicado la concejala de Juventud, Sara García "es seguir la línea de otros años con un mensaje claro: debemos engancharnos a viajes, estudios… a un futuro".

Para esta edición se apuesta por una funda serigrafiada con el slogan de la campaña y que servirá para proteger las llaves o el móvil como símbolo de aquello que se quiere proteger.

Guijuelo presenta la campaña de prevención de consumo de alcohol y drogas para sus fiestas de agosto | Ayuntamiento de Guijuelo

Se hará entrega de 1.000 fundas para móviles que los jóvenes podrán recoger en el Ayuntamiento y 60 carteles que se distribuirán en los establecimientos de Guijuelo.

La parte de sensibilización será impartida por las técnicos de Guijuelo Joven al recoger la funda, donde se informará sobre hábitos saludables y también sobre el riesgo del consumo de sustancias inadecuadas como drogas y alcohol.