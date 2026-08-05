El Salamanca FS fija el inicio de su pretemporada

El Salamanca Fútbol Sala cuajó una buena temporada 2025/26 y luchó en el playoff por el ascenso a Segunda División. Sin embargo, el Pinseque les apeó del sueño de estar en la división de plata del fútbol sala español.

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Este verano, el club ha cambiado varias piezas para construir un nuevo proyecto. La portería será completamente nueva con Sergio Román y Zana y también han llegado los alas Iván González, Perucho, Dani Fernández y José Segura. Todos ellos se suman a los ya conocidos Sergio Moreiro, Dalmiro, Domínguez, Cristian Bernal, Dani Montes y Sergio Hernández.