Ocho fichajes para el Albense FS

El Albense FS renueva energías para la próxima temporada en Segunda B. El equipo dirigido por Javi Hernández quiere dar un paso adelante en la categoría y ganar regularidad. Para ello, el club de la villa ducal ha firmado a ocho nuevos jugadores.
Garci, Toti, Antón, Hugo, Augusto, Manjón, Marcos y el regreso de Álvaro Madrid. Este último ya defendió la camiseta verde con anterioridad y la pasada campaña jugó en el Rivas FS madrileño.
Por otra parte, el club también anunció las bajas. No seguirán en el Albense FS: Edu Flores, Daniel Ratero, José Galán, Álvaro Morales, Rober Pibe, Raúl Herrero y Álvaro Caminero.