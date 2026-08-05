Ocho fichajes para el Albense FS

El Albense FS renueva energías para la próxima temporada en Segunda B. El equipo dirigido por Javi Hernández quiere dar un paso adelante en la categoría y ganar regularidad. Para ello, el club de la villa ducal ha firmado a ocho nuevos jugadores.

Publicidad Publicidad

Garci, Toti, Antón, Hugo, Augusto, Manjón, Marcos y el regreso de Álvaro Madrid. Este último ya defendió la camiseta verde con anterioridad y la pasada campaña jugó en el Rivas FS madrileño.