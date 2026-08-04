El filial del Salamanca CF UDS jugará esta temporada en el grupo octavo de la Tercera RFEF. Y contará con al menos cuatro jugadores nuevos. El club charro ha fichado a Pedro Alejandro Ochoa, Marco Ignacio Coronel, Fabricio Carmona y Joan Manuel Beltrán.

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Estos cuatro nombres, que no han sido todavía oficializados por el club, se encuentran ya dados de alta en el sistema Fénix de la Federación de Castilla y León de fútbol y estarán a las órdenes de Óscar Albo.