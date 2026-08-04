El filial del Salamanca CF UDS jugará esta temporada en el grupo octavo de la Tercera RFEF. Y contará con al menos cuatro jugadores nuevos. El club charro ha fichado a Pedro Alejandro Ochoa, Marco Ignacio Coronel, Fabricio Carmona y Joan Manuel Beltrán.
Estos cuatro nombres, que no han sido todavía oficializados por el club, se encuentran ya dados de alta en el sistema Fénix de la Federación de Castilla y León de fútbol y estarán a las órdenes de Óscar Albo.
En ese mismo listado hay ya confirmados quince nombres, entre los que se encuentra el futbolista Asier Domínguez, al que el club notificó como jugador del primer equipo el pasado 6 de julio.