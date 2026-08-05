El Guijuelo ficha al 'pelotero' David Rosón

El Club Deportivo Guijuelo ha oficializado la llegada de David Rosón. El centrocampista, de 23 años, se formó en las categorías inferiores del Lugo y también ha jugado en el Don Benito en Segunda RFEF y con el Compostela en Tercera RFEF (con ascenso incluido).
Rosón es un 'pelotero de lujo' para el centro del campo chacinero y competirá en la medular con Cristóbal y Hugo Parra.
"David llega para reforzar el centro del campo con juventud, calidad y una gran proyección. Centrocampista con recorrido, capacidad para incorporarse al ataque y gran despliegue físico, destaca por su dinamismo y su llegada desde segunda línea. Su incorporación responde a la apuesta del club por futbolistas jóvenes, con ambición y margen de crecimiento, que aporten energía y competitividad al proyecto deportivo", explican desde el club guijuelense.