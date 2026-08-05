El Guijuelo ficha al 'pelotero' David Rosón

El Club Deportivo Guijuelo ha oficializado la llegada de David Rosón. El centrocampista, de 23 años, se formó en las categorías inferiores del Lugo y también ha jugado en el Don Benito en Segunda RFEF y con el Compostela en Tercera RFEF (con ascenso incluido).

Publicidad Publicidad

Rosón es un 'pelotero de lujo' para el centro del campo chacinero y competirá en la medular con Cristóbal y Hugo Parra.