El alcance entre un turismo y un autobús urbano deja una herida leve en Salamanca

Minutos antes de las 12:00 horas de este martes, la Glorieta de la Charrería ha presenciado una colisión entre un turismo y un autobús urbano.
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Tras el alcance, ocurrido en concreto a las 11:54 horas, una pasajera de alrededor de 70 años de edad ha requerido asistencia médica porque, aunque estaba consciente, se quejaba de lesiones en una pierna.
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