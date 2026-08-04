Así fue la detención del ciudadano francés como responsable del incendio de Ledesma

La Guardia Civil de Salamanca ha hecho pública la detención del varón francés acusado de provocar un incendio en la comarca de Ledesma, explicando cómo se llevó a cabo la detención y proporcionando un vídeo del momento.

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A través de una nota de prensa, la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de Salamanca ha informado que el presunto autor de los hechos es un varón de 27 años y que fue sorprendido en las inmediaciones de varios focos declarados en el kilómetro 48 de la carretera SA-305, en el entorno de La Samasa (Ledesma).

Como ya adelantó Salamanca24horas.com, se trata de un varón de nacionalidad francesa que estaba de paso por la zona conduciendo una motocicleta. A los pocos momentos de aparecer por el lugar se inició un incendio agrícola con varios focos.

Todo tuvo lugar a partir de las 18:00 horas de este lunes, 3 de agosto, cuando una patrulla del puesto de Monleras fue comisionada por la Central Operativa de Servicios para acudir a este incendio.

Mientras estos agentes de la Benemérita se encontraban colaborando en labores de extinción, recibieron un nuevo aviso de una persona que manifestaba que había observado a un individuo agachado en la cuneta con la intención de provoca un incendio, abandonando rápidamente la zona cuando se percató de la presencia de este testigo.

Rápidamente patrullas de seguridad ciudadana de la compañía de Vitigudino, con el apoyo de agentes del Subsector de Tráfico de Salamanca, iniciaron un dispositivo para tratar de localizar al varón, siendo interceptado minutos después en las inmediaciones de otro de los focos.

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Tras ser identificado, los agentes pudieron localizar entre sus pertenencias dos botellas de plástico con gasolina, otras dos vacías -una de ellas con un orificio en el tapón- y cinco mecheros.

A la vista de esos indicios, los agentes procedieron a la detención de este ciudadano de nacionalidad francesa, pasando a disposición judicial en la mañana de este martes.