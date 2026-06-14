El humo llega a las salas de espera del Hospital de Salamanca pese a la normativa antitabaco

El Hospital Clínico Universitario de Salamanca vuelve a estar en el foco de las críticas por el cumplimiento de la normativa antitabaco en su entorno. Según han informado a este medio, desde la sala de espera de la segunda planta del bloque C se percibe con frecuencia humo procedente del exterior, una situación que consideran incompatible con el carácter de espacio sanitario libre de humo que promueve el complejo asistencial.

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Por otro lado, cuestionan la efectividad de los controles anunciados por la Gerencia del centro para garantizar el cumplimiento de la normativa, ya que existe una línea azul perimetral que delimita el área a partir de la cual está permitido consumir tabaco.