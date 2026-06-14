El IV Torneo de Tenis IBP Ciudad de Salamanca concluye con la victoria de Asier Ayllón y Julia Millán

El IV Torneo de Tenis IBP Ciudad de Salamanca ha finalizado en las pistas duras de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela. La competición ha estado organizada por Be Tennis Salamanca y ha formado parte de la programación de las fiestas de San Juan de Sahagún.

Publicidad Publicidad

En la categoría masculina, Asier Ayllón se ha proclamado campeón del torneo, mientras que Hugo Palacios ha obtenido el subcampeonato. En la categoría femenina, Julia Millán ha logrado el título y Patricia Ordóñez como subcampeona.



La entrega de premios ha contado con la presencia de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parres.