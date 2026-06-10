Ya está en marcha la cuarta edición del Torneo IBP Ciudad de Salamanca de tenis en La Aldehuela. La cita, organizada por el Club Betennis Salamanca, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca y está enmarcado dentro del programa deportivo de las Fiestas de San Juan de Sahagún.
El evento tendrá lugar hasta el domingo 14 y cuenta con 64 participantes (en dos cuadros de 32 jugadores cada uno). Además, la asistencia es totalmente gratuita.
Cada cuadro se compone de 16 jugadores en fase previa y 16 jugadores en fase final. La competición reunirá a deportistas con puntos ATP y WTA, jóvenes promesas del tenis español, tenistas universitarios internacionales y jugadores en progresión profesional.
Entre ellos destacan figuras regionales de la talla de Guillermo Manzano, campeón de Castilla y León cadete; Pablo Sánchez Coria, campeón absoluto de Castilla y León y ganador de torneos ITF World Junior; y, Nahia Sánchez-Marín, campeona autonómica en todas las categorías y jugadora de torneos profesionales WTA.