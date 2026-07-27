Intensa cuarta jornada en el XXVI Open Nacional Ciudad de Béjar

Las categorías femeninas entran en escena con el inicio de la fase previa en un día marcado por la igualdad, es decir, varios súper tie-breaks, y un gran ambiente en La Cerrallana.

El III Torneo Internacional Juvenil de Tenis de Béjar ya tiene campeones y da paso al Open Nacional

La cuarta jornada del torneo volvió a dejar un gran ambiente de tenis competitivo, donde el calor no frenó en ningún momento la resistencia y fuerza de los jugadores.

La principal novedad del día 4 del Open Nacional Ciudad de Béjar fue el comienzo de la fase previa femenina, con la entrada en competición de numerosas jugadoras que buscan hacerse un hueco en los cuadros finales.

Una jornada marcada por la igualdad, donde se vio reflejada en varios encuentros, que mantuvieron la emoción hasta el final llegando al súper tie-break.

El Open Nacional Ciudad de Béjar dará un paso importante este martes, cuando arranque la fase final en todas las categorías del torneo, una jornada que incrementará todavía más el número de partidos y de exigencia en todos los jugadores.