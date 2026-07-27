Hugo Parra y Fer Muriel firman por el Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo se vistió de corto en la mañana de este lunes para realizar su primer entrenamiento de la temporada. El equipo chacinero trabajó en uno de los campos de hierba artificial de La Salud a las órdenes de Jorge García.
Y lo hizo con doble sorpresa. Hugo Parra y Fer Muriel son nuevos jugadores del equipo guijuelense y refuerzan el centro del campo y la banda del Guijuelo.
El extremo llega procedente de la UD Santa Marta y cuenta con pasado en la cantera del Villarreal; mientras que el centrocampista ya estuvo a las órdenes de Jorge García la pasada temporada en el Salamanca CF UDS en Segunda RFEF.