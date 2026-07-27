El Guijuelo comienza su pretemporada en La Salud

El Club Deportivo Guijuelo ha comenzado su pretemporada. Y lo ha hecho en el campo de hierba artificial de La Salud. ¿El motivo? El Municipal Luis Ramos afrontará un cambio de tapete para estar listo para la temporada 2026/27.

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El equipo chacinero trabajó a las órdenes de Jorge García y Álvaro Boyero en la primera toma de contacto entre jugadores y cuerpo técnico.

Hasta el momento, el equipo chacinero cuenta con los porteros Johan Guzmán y Dani Fernández; los defensas Dani Sánchez, Boigues y Flópez; el centrocampista Cristóbal y los atacantes Santi Pérez, Alberto Martín, Sergio Astudillo, Hugo García, Róber Reyes y Róber Lázaro.