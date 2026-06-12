Salamanca se convierte este sábado en el epicentro de la esgrima regional

Quince clubes de esgrima se dan cita este sábado, 13 de junio, en la Ciudad Deportiva Lazarillo en el Campeonato de Castilla y León de Esgrima en categorías absoluta y veteranos, reuniendo así a un total de 120 participantes.
Esta competición forma parte de la programación deportiva por las Fiestas de San Juan de Sahagún, siendo la tercera vez que el campeonato autonómico se celebra en la ciudad y la segunda que lo hace en estas instalaciones municipales.
La jornada comienza a las 9:00 horas y se extenderá hasta las 20:00 horas con diferentes pruebas individuales y por equipos, además de acceso libre hasta completar aforo. Asimismo, se realizan con tres armas: espada, florete y sable. Por otro lado, la participación mayoritaria es masculina, pero la femenina se mantiene como otros años.
La concejala de Deportes, Almudena Parres, ha destacado durante la presentación del evento, junto al presidente del Club Esgrima Gran Capitán, Domingo González, que este campeonato “refuerza el impulso que el Ayuntamiento está dando a los deportes minoritarios, gracias a unas instalaciones municipales que se están posicionando como el mejor escaparate del talento y del trabajo de los clubes, y que cuentan con las condiciones óptimas para acoger competiciones de alto nivel”.