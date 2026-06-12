Salamanca se convierte este sábado en el epicentro de la esgrima regional

Quince clubes de esgrima se dan cita este sábado, 13 de junio, en la Ciudad Deportiva Lazarillo en el Campeonato de Castilla y León de Esgrima en categorías absoluta y veteranos, reuniendo así a un total de 120 participantes.

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Esta competición forma parte de la programación deportiva por las Fiestas de San Juan de Sahagún, siendo la tercera vez que el campeonato autonómico se celebra en la ciudad y la segunda que lo hace en estas instalaciones municipales.

La jornada comienza a las 9:00 horas y se extenderá hasta las 20:00 horas con diferentes pruebas individuales y por equipos, además de acceso libre hasta completar aforo. Asimismo, se realizan con tres armas: espada, florete y sable. Por otro lado, la participación mayoritaria es masculina, pero la femenina se mantiene como otros años.