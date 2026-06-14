Más de 500 personas ensalzan el encaje de bolillos en Salamanca

Los bolillos, los encajes y los hilos se han vuelto protagonistas en la capital del Tormes desde las 11:00 horas de este domingo, cuando se ha celebrado el Encuentro de Bolillos Ciudad de Salamanca. El evento, llevado a cabo en el Palacio de Congresos de la ciudad, ha acogido a más de 500 personas que se han encargado de ensalzar la tradición y el talento artesanal.