Después de dos jornadas de actuaciones, la Asociación de Recreación Histórica Tercio de Salamanca llega a su día grande: este domingo 14 de junio, que ha tenido lugar el 'Gran desfile histórico' por las calles de Salamanca, retrocediendo así al siglo XVI, la época del ilustre Francisco de Vitoria. En el acto, además de representantes de la Corporación Municipal, ha estado presente el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

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Este solemne e histórico evento ha comenzado a las 12:00 horas en la Vaguada de la Palma con un desfile que ha hecho varias paradas ceremoniales. En primer lugar, se ha llevado a cabo una ofrenda floral a la Virgen de la Inmaculada Veracruz, para después llegar al Palacio de Monterrey, donde los espectadores han podido disfrutar del discurso del Duque de Alba. En el Convento de San Esteban, por su parte, se ha llevado a cabo un emotivo acto de bendición de las tropas presentes.

Salamanca Regresa Al Siglo Xvi Con La Actuación De La Asociación Tercio (4)

Alas 13:45 horas, en cambio, el espectáculo ha aterrizado en la Plaza Mayor, donde han tenido lugar varios actos solemnes, entre los que se encuentran: un homenaje a los caídos por España a lo largo de todas las batallas acontecidas, la recepción de las tropas en el Ayuntamiento de Salamanca y la correspondiente firma de hermanamiento.