Salamanca despedirá este domingo su programación festiva con el concierto de El Arrebato en la Plaza de la Concordia. La actuación comenzará a las 22:30 horas dentro de la gira El Viaje Inesperado, en la que el artista repasa sus grandes éxitos junto a nuevos temas.

El Ayuntamiento ha establecido un dispositivo especial de seguridad con un aforo máximo de 18.437 personas. La Policía Local podrá cerrar los accesos cuando se complete la capacidad del recinto.

Se realizarán controles de acceso y no estará permitido entrar con envases de vidrio, latas, material pirotécnico ni objetos peligrosos. También habrá baños portátiles y un Punto Violeta.

La jornada festiva incluirá además otras actividades como pasacalles, desfile, conciertos y el último día del Mercado Colombino en la Vaguada de la Palma.