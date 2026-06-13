El rock llega a Salamanca de la mano del vocalista de 'Sober'

El ambiente roquero ha llenado este sábado la plaza de los Bandos de Salamanca con Carlos Escobedo, cantante, bajista y productor de 'Sober', una agrupación musical que lleva revolucionando la industria del rock desde el año 1994 con su estilo metal y alternativo.
Así, desde las 12:00 horas de este 13 de junio, varios salmantinos aficionados a este estilo musical han ido acercándose para escuchar la fuerza de Escobedo interpretando temas propios como 'Dolores se llamaba Lola', 'La luna me sabe a poco' o 'Apocado'.