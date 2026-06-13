El rock llega a Salamanca de la mano del vocalista de 'Sober'

Esta actuación, incluida en la programación de las Fiestas de San Juan de Sahagún, ha precedido este sábado a eventos como la Entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad, que se llevará a cabo a las 21:00 horas en la Plaza Mayor para después comenzar el concierto da Támara. Así, la noche acabará con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, que se llevará a cabo a las 23:15 horas en las inmediaciones del Puente Romano.