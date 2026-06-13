El consumo de carburantes en Salamanca sube un 2,8% en abril en pleno encarecimiento del combustible

El repostaje de carburantes para transporte alcanza las 26.179 toneladas, mientras el gasóleo agrícola cae un 14,8% hasta las 4.545 toneladas pese a las bonificaciones al sector

El consumo de carburantes en la provincia de Salamanca se incrementó ligeramente durante el mes de abril, en un contexto marcado por el encarecimiento de los precios internacionales tras el conflicto geopolítico y las medidas fiscales adoptadas para contener su impacto.

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Según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), recogidos por Ical, en Salamanca se consumieron 26.179 toneladas de carburantes para el transporte, lo que supone un aumento del 2,8% respecto al mismo mes del año anterior. Este comportamiento sitúa a la provincia entre las que registraron incrementos dentro de la Comunidad, junto a Burgos y Zamora.

Por tipo de carburante, el comportamiento general refleja una tendencia desigual en el consumo, con aumentos en los combustibles más habituales y descensos en los de mayor precio en el conjunto regional, aunque en el caso salmantino el dato global de transporte se mantiene en positivo.