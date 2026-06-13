La Guardia Civil supervisa el espectáculo pirotécnico de esta noche en Salamanca para garantizar la máxima seguridad

Salamanca disfrutará esta noche de un espectáculo de fuegos artificiales que tendrá lugar en la ribera del río Tormes, junto al Puente Romano. Un evento que atraerá a numerosos ciudadanos y visitantes, y que cuenta con un importante dispositivo previo de supervisión y control para garantizar que se desarrolle con todas las garantías de seguridad.
La Intervención de Armas y Explosivos (I.A.E.) de la Guardia Civil de Salamanca ha desempeñado un papel fundamental en la tramitación de este espectáculo pirotécnico, emitiendo el correspondiente informe favorable tras comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de explosivos y espectáculos pirotécnicos.