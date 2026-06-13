El vídeo y el cine, protagonistas de la última muestra que incorpora el DA2 de la hispano-cubana Claudia Claremi

El DA2 incorpora una nueva muestra a sus exposiciones, que en esta ocasión tiene como protagonistas al vídeo y al cine.

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Las obras son autoría de la hispano-cubana Claudia Claremi, que aterriza por primera vez en Salamanca, coincidiendo con el estreno mundial de sus dos trilogías completas: Amnesia Colonial y Roots of Support.

En esta exposición comisariada por Playtime Audiovisuales (Enrique Piñuel Martín y Natalia Piñuel

Martín) se hace un guiño a las últimas tendencias, abarcando desde el vídeo, la instalación, cine analógico, fotografía y performance hasta archivos de investigación.

En el proyecto se exploran lenguajes sensoriales y experimentales y se reflexiona entre la relación de los seres humanos y las plantas, así como las distintas conexiones que pueden establecerse, a través de la práctica artística, entre el cuerpo y la mente.

Claudia Claremi | Ayuntamiento de Salamanca

Las películas de Claudia Claremi se han mostrado en festivales internacionales como Rotterdam, Ann Arbor, Raindance y Guadalajara, y sus proyectos se han exhibido en espacios como CVA Denver, MAMM Medellín, Museo de arte contemporáneo de San Juan en Puerto Rico, HKW Berlín, Fabular Paisajes. Museu Habitat, Palau Moja en Barcelona, Museo CA2M, Museo de América, PhotoEspaña y La Casa Encendida, en Madrid. Ha obtenido los premios XXI Generaciones de Fundación Montemadrid, XXXI Circuitos de Artes Plásticas, Beca Matadero CREA, Programa de Ayudas a la creación en artes visuales de la CAM y el programa NOEXPO del Área de Educación del MNCARS.