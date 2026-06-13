Nuevas ayudas para la modernización de los mercados municipales de abastos

La Junta de Castilla y León emite nuevas ayudas, esta vez para la modernización de las instalaciones de los mercados municipales de abastos.

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La ayuda será del 90 % para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y alcanzará el 75 % en municipios de población igual o superior a 20.000 habitantes, con un presupuesto máximo de 60.000 euros por proyecto y un importe máximo de subvención por entidad beneficiaria de 100.000 euros.

Los beneficiarios serán los ayuntamientos de Castilla y León titulares de mercados de abastos, que pueden desarrollar los proyectos directamente o en colaboración con entidades vinculadas o representativas del sector comercial. Y, los proyectos subvencionables serán aquellos que se ejecuten entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.