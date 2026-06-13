Más de 2.000 menores se benefician del 'Plan Veo' en Salamanca

2.190 son los menores que se han beneficiado del 'Plan Veo', un programa impulsado por el Ministerio de Sanidad que, durante sus primeros seis meses de funcionamiento, ha ayudado a 325.000 niños, niñas y adolescentes españoles en la adquisición de sistemas de ayuda visual.

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Tal y como apunta el balance presentado por el Gobierno de España, el Plan Veo es una iniciativa destinada a financiar la compra de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto con un importe de hasta 100 euros por beneficiario, cubriendo a la población menor de edad hasta los 16 años inclusive.

En cada uno de los meses en activo, el proyecto ha beneficiado a 70.000 menores, superando en casi un 55% las estimaciones realizadas para el mismo periodo. Atendiendo a esta buena acogida, el Ministerio de Sanidad ha decidido reforzar la dotación del programa con una ampliación de 23,4 millones de euros, elevando hasta los 70 millones la financiación del Plan Veo en 2026.

De estos, 129.845 han sido los beneficiarios procedentes de Castilla y León, siendo esta una de las comunidades destacadas analizando la tasa de acceso por cada 10.000 habitantes, junto con los territorios de Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja.

Del total de provincias castellanoleonesas, Salamanca se encuentra en la cuarta posición atendiendo a los menores beneficiados por este programa, adelantada por Valladolid con 4.352, Burgos con 2.703 y León con 2.237. Por otro lado, la provincia del Tormes es seguida por Palencia, Ávila, Segovia, Zamora y Soria con 1.227, 1.217, 1.155, 1.020 y 597 beneficiarios respectivamente.

Por otro lado, el citado balance aportado por el Ministerio de Sanidad apunta también las ópticas adheridas a este programa, que son actualmente 7.718 en toda España. En concreto, Salamanca cuenta con medio centenar de establecimientos participantes, que pueden ser consultados a través de un buscador proporcionado por el Ministerio de Sanidad. Para la solicitud de esta ayuda, el usuario debe acudir presencialmente a uno de estos centros participantes, donde el profesional sanitario avalará los problemas de visión del menor y será el encargado de pedir la ayuda correspondiente.