Salamanca entregará esta noche sus Medallas de Oro en una Plaza Mayor llena de música y espectáculo

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca, la jurista Araceli Mangas y el oncólogo Juan Jesús Cruz recibirán esta noche las Medallas de Oro de la ciudad en una gala que se celebrará en la Plaza Mayor y que finalizará con un concierto de Tamara.

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El acto dará comienzo a las 21:00 horas y reconocerá la trayectoria y aportación de los tres galardonados a la sociedad salmantina. La ceremonia estará presentada por la periodista Elena Salamanca y contará con la participación de la cantante Cristina Len, la compañía Alejandro Lara Dance Project y la Tuna Universitaria de Salamanca.