El reality internacional que graba en Salamanca este viernes

Salamanca vuelve a convertirse en plató de cine este viernes, 10 de junio, con la llegada del reality internacional ‘What a tryp 2’, un concurso en el que ocho participantes irán superando diferentes pruebas por el casco histórico de la ciudad, entre los que se encuentran lugares como El Huerto de Calixto y Melibea, la Plaza de Anaya, el Puente Romano o la fachada de la Universidad de Salamanca.

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Así pues, la Film Commission se sigue afianzando a nivel nacional e internacional con este proyecto, ayudando a buscar las diferentes localizaciones deseadas por la productora y viajando con la misma a principios de año. Este programa ha sido fruto de la colaboración entre la televisión nacional de Singapur con Gray Scale Production, una de las compañías de producción más destacadas del ámbito audiovisual hispanohablante y sinófono, y una productora española de primer nivel.