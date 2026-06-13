Alerta por un fraude que suplanta a la DGT mediante SMS o correos electrónicos

"Si te llega un email o SMS de la DGT con una multa y un enlace de pago, desconfía: es un fraude". Así alertaba, durante la tarde de este sábado a través de sus redes sociales, el Ministerio del Interior sobre una estafa que está difundiéndose actualmente en España.

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Tal y como apuntan desde el Gobierno, este 'phising' busca hacer creer a los usuarios que deben abonar una cantidad de dinero debido a una sanción emitida por la Dirección General de Tráfico.