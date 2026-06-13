Alerta por un fraude que suplanta a la DGT mediante SMS o correos electrónicos

"Si te llega un email o SMS de la DGT con una multa y un enlace de pago, desconfía: es un fraude". Así alertaba, durante la tarde de este sábado a través de sus redes sociales, el Ministerio del Interior sobre una estafa que está difundiéndose actualmente en España.
Tal y como apuntan desde el Gobierno, este 'phising' busca hacer creer a los usuarios que deben abonar una cantidad de dinero debido a una sanción emitida por la Dirección General de Tráfico.
En cambio, según apuntan, este tipo de sanciones oficialesno se envían por correo electrónico ni por SMS, si no que únicamente se notifican por correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial.