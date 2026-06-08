Alerta por una estafa que suplanta a entidades bancarias mediante SMS y correos

La Guardia Civil ha alertado de un nuevo caso de fraude bancario cometido mediante la técnica conocida como smishing, un método en el que los estafadores envían mensajes o comunicaciones que simulan proceder de entidades financieras con el objetivo de engañar a las víctimas y obtener sus datos bancarios.

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En estos casos, los delincuentes hacen llegar correos o mensajes en los que se informa de supuestas incidencias como la caducidad de contraseñas o la necesidad de realizar una verificación urgente. Estos mensajes incluyen enlaces o números de teléfono que redirigen a páginas que imitan de forma muy precisa las de bancos oficiales, generando una apariencia de total legitimidad.

La recomendación principal es clara, no acceder a los enlaces incluidos en estos mensajes. En su lugar, se aconseja entrar directamente en la aplicación oficial de la entidad bancaria o contactar por canales verificados para comprobar la veracidad de la comunicación.

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El objetivo de este tipo de fraude es que la víctima introduzca sus credenciales bancarias o facilite datos personales, lo que puede permitir a los autores acceder a cuentas, realizar transferencias o incluso instalar programas maliciosos en los dispositivos.

En uno de los casos investigados recientemente, una empresa afectada detectó movimientos no autorizados y presentó una denuncia telemática ante la Guardia Civil a través de su sede electrónica, aportando los extractos bancarios correspondientes.

A partir de ese momento, la Cibercomandancia de la Guardia Civil inició una investigación que permitió identificar el fraude y solicitar de forma urgente el bloqueo de seis operaciones bancarias realizadas desde dos sucursales de una misma entidad financiera.

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Gracias a la rápida actuación y a la colaboración con la entidad bancaria, los cargos indebidos fueron bloqueados y paralizados en menos de 24 horas, evitando la pérdida del dinero sustraído. La investigación continúa abierta para identificar a los titulares de las cuentas implicadas en el extranjero y determinar posibles responsabilidades penales.