Encuentran una prenda de ropa en la primera jornada de la batida para encontrar a José Antonio Martínez

En torno a las 19:00 horas de este sábado, la Asociación Subiendo Montañas ha dado por finalizada la primera jornada del nuevo operativo de búsqueda llevado a cabo para encontrar a José Antonio Martínez, el montañero que desapareció en la Sierra de Béjar en 2022, y que continuará este domingo.

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Tal y como ha podido conocer este medio, durante esta primera batida se ha encontrado una prenda de ropa que, aunque falta la confirmación por parte de la esposa de Martínez, "según el estado en el que se encontraba y debido a lo enterrada que estaba es posible que fuese del montañero".

Según informa SOS Desaparecidos, este nuevo operativo se ha centrado en la zona de la sierra donde desapareció José Antonio. Para ello, se enviaron varios comunicados para encontrar a montañeros experimentados. Finalmente, han sido una quincena de especialistas los que han estado batiendo la zona este sábado.

Finaliza La Primera Jornada De La Nueva Batida Para Encontrar a José Antonio Martínez Asociación Subiendo Montañas 3

Tras vivaquear en la zona, este domingo comenzará una segunda jornada, que, tal y como apuntan desde la Asociación Subiendo Montañas, tendrá que ser más corta y estará marcada por las posibles tormentas anunciadas por la AEMET.

Para este operativo, además, se está necesitando la presencia de escaladores con experiencia en montaje de reuniones y rapeles para descender por las paredes de la Cuerda Talamanca.