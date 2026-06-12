La Escuela Municipal Infantil de Santa Marta de Tormes celebra una emotiva graduación para 24 pequeños alumnos

La Escuela Municipal Infantil de Santa Marta de Tormes ha celebrado esta mañana la fiesta de graduación de los 24 alumnos que el próximo curso comenzarán una nueva etapa en el colegio.

Publicidad Publicidad

Un acto lleno de emoción, sonrisas y simbolismo en el que los protagonistas han sido los niños y niñas de entre 2 y 3 años, que han compartido este momento tan significativo junto a sus familias y al equipo educativo del centro.

La jornada ha servido como despedida de una etapa fundamental en su desarrollo, marcada por los primeros aprendizajes, la socialización y el descubrimiento del entorno escolar. Entre aplausos y mucha ilusión, los pequeños han puesto el broche final a su paso por la escuela infantil antes de iniciar una nueva etapa educativa.