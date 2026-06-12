Santa Marta de Tormes llena su Semana del Medioambiente de actividades para todas las edades

Santa Marta de Tormes continúa celebrando su Semana del Medioambiente con un programa de actividades dirigidas a todos los públicos.

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Esta mañana, el colectivo de mayores ha participado en una iniciativa de jardinería en el patio del Edificio Sociocultural, donde han decorado y mantenido un pequeño jardín con flores de temporada y especies de floración continua. El Ayuntamiento ha facilitado el material necesario para consolidar este espacio verde creado por el propio grupo.

La programación continuará el fin de semana con rutas por la Isla del Soto para conocer su biodiversidad, que incluirán desayuno y una sesión de yoga en el entorno natural.