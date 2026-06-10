Santa Marta se vuelca con la Semana del Medioambiente

Los vecinos de Santa Marta se han volcado con la campaña de información y concienciación enmarcada en la Semana del Medioambiente, que se celebra en el municipio hasta el domingo 14 de junio. A lo largo de la mañana han sido numerosos los ciudadanos que se han acercado para interesarse por las propuestas y recoger material informativo.

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El Ayuntamiento ha instalado un expositor en la carretera de Madrid desde el que la concejal responsable del área, Marta Labrador, ha informado de los horarios de depósito de residuos en los contenedores, las normas de recogida de excrementos de los perros y el reciclaje de vidrio. El objetivo es recordar a los vecinos cómo deben gestionar sus residuos para mantener limpias las calles y cumplir la normativa municipal. Además, a lo largo de la mañana se han repartido 8.000 bolsas para la recogida de excrementos y, al menos, 3.000 para el reciclaje de vidrio, con el fin de facilitar estas buenas prácticas en los hogares.

Por otra parte, se ha renovado la cartelería informativa para concienciar a la población acerca del respeto al medioambiente y hacer más visibles las principales recomendaciones. Estos nuevos soportes se han colocado en diferentes puntos del casco urbano para llegar tanto a residentes como a visitantes que pasan por Santa Marta.