Santa Marta crea un nuevo campus de verano gratuito para mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través de la IA

El objetivo, según explica el concejal de Juventud, Norberto Flores "es adecuarnos a los principales intereses de los jóvenes que están mirando directamente a un futuro que se centra en las oportunidades laborales. Por eso es importante que conozcan al detalle el manejo de la IA que ahora mismo es una de las herramientas más importantes a la hora de buscar empleo”.