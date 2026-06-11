Santa Marta crea un nuevo campus de verano gratuito para mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través de la IA

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes crea un nuevo campus de verano gratuito para mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través de la IA.
Se trata de un programa que está dirigido a personas de entre 14 y 30 años y que tendrá lugar en el Edificio Sociocultural del 10 al 24 de julio.
El programa se divide en cinco áreas destinadas a conocer mejor las herramientas de Inteligencia Artificial; a la utilización de estas herramientas para elaborar currículums, realizar entrevistas y diseñar un marca personal; a proteger la información; y al emprendimiento.
Al finalizar el programa habrá una demostración de proyectos e ideas, en la que se premiará al equipo ganador con el Trofeo +Humano IA.