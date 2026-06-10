El universo centra el campus de verano que Aldeatejada prepara para los niños

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha abierto el plazo de inscripción para el campamento de verano Aldeacampus, que este año llega bajo el título "Arquitectos de universos" y que se celebrará del 25 de junio al 8 de septiembre en el pabellón municipal, la piscina y el frontón cerrado. Se trata de una iniciativa de conciliación, entretenimiento y formación dirigida a niños de entre 3 y 13 años que el año pasado contó con unas 160 inscripciones y que se ha consolidado como una de las propuestas estivales más demandadas del municipio.

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"Siempre contamos con un alto índice de participación, ya que los niños y los jóvenes se implican mucho en las actividades, que abarcan un amplio repertorio de temáticas. Cada semana se dedica a un contenido concreto para alcanzar todos los gustos y no dejar a nadie fuera de la programación", explicó la concejala de Educación y Cultura, Soraya San Juan.

Aldeacampus se organiza en torno a semanas temáticas con un universo protagonista, en torno al que también se diseñan las actividades dirigidas a completar un desafío de transformación. Se combinan talleres creativos, juegos cooperativos y dinámicas al aire libre adaptadas a cada grupo de edad. Además, cada semana se prepara una actividad estrella para sacar a los niños de las rutinas habituales y aprovechar los diferentes espacios deportivos y de ocio del municipio.

Uno de los primeros universos de Aldeacampus será el del agua, en base al que los niños deberán construir un circuito para comprobar de primera mano cómo es el ciclo del agua y tomar conciencia de la importancia de este recurso. Los niños y los jóvenes también trabajarán con el universo de los juegos nuevos, incorporando dinámicas actuales y propuestas menos conocidas para ellos, aunque la mayor parte del programa se desvelará progresivamente a las familias inscritas.

En cuanto a los horarios, el campamento se celebrará de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, con servicio de madrugadores desde las 7:30 y servicio de tardones hasta las 15:30 horas, así como opción de servicio de comedor para quienes necesiten ampliar aún más la jornada.

En lo referente a los precios, y aunque las inscripciones se formalizan por semanas, se ha establecido una cuota general de 190 euros al mes y 55 euros a la semana, con tasas bonificadas para los empadronados o trabajadores en Aldeatejada, de 170 euros al mes y 50 euros a la semana respectivamente.