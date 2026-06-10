Descuentos de hasta el 90 por ciento en viajes en autobús y tren con el Verano Joven

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destinará 130 millones de euros para el programa Verano Joven, una iniciativa que lleva impulsando desde hace años y donde personas de entre 18 a 30 años, de España o con residencia en la nación, pueden solicitar este bono para viajar en autobús o tren en todo el territorio nacional. Estos trayectos se podrán solicitar para los viajes a realizar entre el 1 de julio de 2026 y 30 de septiembre de 2026.

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Entre los descuentos se encuentran el 90 por ciento para servicios de autobús regular de competencia estatal. 90 por ciento en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico, 50 por ciento en los títulos sencillos de Avant, 50 por ciento, con un máximo de 30 euros por billete, para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios y 50 por ciento en el Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe. La rebaja se aplica sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características de precio según edad.

Para poder optar a estos descuentos, será necesario accederá la página web del Ministerio de Transportes y seguir paso a paso lo que se dicta. Presentando el DNI y cumpliendo los requisitos, se recibirá un código que se aplicará a la hora de comprar cada uno de los viajes.