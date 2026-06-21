La compositora ‘salmantina’ que ha dejado su huella en los Goya y en los Óscar

Hablar del mundo del arte es hacerlo desde un prisma que abarca un sinfín de culturas, donde cada uno de los y las artistas que participan en esta atmósfera dejan su huella, por mínima que sea la participación. Hoy hablaremos sobre cine, sonido y música, y como una murciana e hija de la ciudad salmantina que ha conseguido realizar desde la capital del Tormes su arte.
Hablamos de Alicia Morote, compositora y productora musical que ha recibido diversos premios a lo largo de toda su carrera, entre ellos nominaciones y galardones que ensalzan su obra y que la sitúan como una de las mejores del país en su práctica. Graduándose Composición Musical en el Real Conservatorio de Música de Madrid en 2014, realizando posteriormente en el Máster en Composición Musical para Cine, Televisión y Videojuegos en el campus de Berklee Valencia, ha encontrado su lugar en Salamanca, donde orgullosamente consigue realizar todos sus proyectos.
Entre sus destacados trabajos se encuentran más de 30 producciones cinematográficas, así como un destacado Premio Alfonso X de la Cultura de la Región de Murcia o nominaciones a los Óscar y a los Goyas al estar dentro del equipo que ha integrado las películas.