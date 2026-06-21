La compositora ‘salmantina’ que ha dejado su huella en los Goya y en los Óscar

En composición, por un lado está la libre y por otro la que no está asociada a ningún proyecto audiovisual, pero cuando hablamos de música para cine, hay que involucrarse desde el guión. Primero leemos el guión, ahí se generan ciertas ideas en común con el director o directora y después se espera a que se tenga el material rodado. Desde que leemos el guión hasta que se rueda la película pasa el tiempo. Hay veces que componemos sobre guión pero normalmente sobre imagen. El 80 por ciento lo hacemos sobre el montaje terminado. Así arrancamos. Muchas veces nos llega alguna idea o alguna pieza musical que el director tenía en mente y a partir de ahí nos inspiramos. Yo soy mas de ponerme en el ordenador de primeras y ahí tengo mi plantilla instrumental digital. Para hacernos una idea, tenemos librerías de instrumentos digitales que nos ayudan a elaborar la idea principal y donde creo mi paleta de colores en función de lo que veo. Si es una imagen oscura o un género dramático es una paleta más oscura, por ejemplo. Casi todo el mundo se pone en el ordenador, pero también hay quien empieza a generar ideas desde el piano.