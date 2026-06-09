La película protagonizada por Silvia Abril con música creada desde Salamanca

Este viernes, 12 de junio, Atresmedia estrena “Todos los colores”, una película dirigida por Beatriz de Silva y protagonizada por Silvia Abril, Mafalda Carbonell y Claudia Mora que promete ser una de las comedias del verano. Entre todo el personal que ha trabajado en el largometraje, el nombre de Alicia Morote sale a relucir, una murciana que lleva muchos años trabajando desde Salamanca, habiendo impartido clase en el Conservatorio Profesional de Música de la ciudad salmantina.

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Morote ha trabajado con grandes cineastas cuyos trabajos han estado nominados a los Óscar y a los Goya, con diferentes funciones que han logrado sacar a relucir el trabajo realizado durante años, perfeccionado todos los detalles hasta tener consecuciones tan bellas como La Otra Orilla, La Habitación de al Lado o Madres Paralelas.

Además, encontró su lugar en Salamanca tras ocupar una interinidad en el Conservatorio Superior de Música, lo que hizo que años después decidiera vivir en Salamanca, su lugar predilecto para montar su campamento base musical.