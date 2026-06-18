Las conferencias por el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite ven la luz a través de 400 ejemplares que ya se pueden adquirir

‘Carmen Martín Gaite. Centenario de su nacimiento’ es el nuevo libro que versa sobre esta autora salmantina y que ha sido presentado en la mañana de este jueves en el Teatro Liceo por el concejal de Cultura, Ángel Fernández junto con el presidente del Centro de Estudios Salmantinos, José María Hernández y coordinadora de la publicación María Jesús Mancho.

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Esta publicación recoge las siete conferencias que tuvieron lugar en 2025 como parte de esas actividades que impulso el Centro de Estudios Salamantinos mano a mano con el Ayuntamiento de Salamanca. La idea de plasmar todas las palabras que entonces se dijeron surgió, como bien ha dicho el director del Centro, tras la inauguración de la biblioteca que hay en el barrio de Pizarrales y que lleva el nombre de la escritora.

Estas conferencias dicen que tuvieron un gran éxito y por eso se vio la necesidad de dejar por escrito todo lo acontecido, ya que las palabras se desvanecen, pero, sin embargo, lo escrito es lo que permanece.

‘Carmen Martín Gaite, entre los visillos de su entorno salmantino’; ‘La vida cotidiana en Salamanca durante la época de Carmen Martín Gaite’; ‘La Universidad de Salamanca que conoció Carmen Martín Gaite (1943-1948); ‘Vida y obra de una chica rara’; ‘Cuadernos de todo. Carmen Martín Gaite de madre a hija’; ‘Memoria e historia en Carmen Martín Gaite: Entre Visillos y Macanaz’, son las seis conferencias que se plasman en este libro con diversas ilustraciones que acompañan el texto en el que han participado como autores María Jesús Mancho, Jesús Málaga, José María Hernández Díaz, Francisca Noguerol, Ascensión Rivas y María José Turrión.

En total se han publicado 400 ejemplares que ya se pueden adquirir en las librerías salmantinas por un precio de doce euros.

En este libro el lector podrá acercarse a la vida cotidiana de la escritora, también a los lugares más emblemáticos de la ciudad donde se fraguó la crianza y educación de Gaite, y donde, por supuesto, se habla de la Universidad de Salamanca en la que estudió Filología Románica. Una universidad, que María Jesús Mancho tilda de “muy vertical, franquista, de posguerra”, donde indica que la obra de “una chica rara” se refiere a aquellas jóvenes que no encajaban en los clichés de una ciudad muy provinciana que no permitía las inquietudes literarias de una mujer, por eso la escritora se refería así misma como una “chica rara”.

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